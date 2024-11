Dell'Orto, a Eicma un nuovo carburatore e 4 aree per divertire e sorprendere

Sarà ampliata anche la gamma di soluzioni per la mobilità elettrica, coprendo una fascia di potenze e autonomia in grado di soddisfare tutte le applicazioni destinate alla mobilità urbana, che spaziano dagli scooter fino ai veicoli leggeri da trasporto anche a tre e quattro ruote. I tre punti di forza dell’offerta elettrica sono la bassa tensione (inferiore a 60V), il raffreddamento ad aria e l’architettura modulare e scalabile che agevolano l’installazione a bordo del veicolo. La famiglia di prodotti VID (VCU-Inverter-DC/DC) integra in un unico dispositivo le funzioni di controllo del veicolo, di gestione del motore elettrico e di convertitore per la rete di bordo a 12V. Le batterie rimovibili possono essere comodamente ricaricate da una normale presa domestica, grazie ai caricatori proposti in due taglie di potenza per coprire ogni esigenza. Mediante il sofisticato sistema BMS (Battery Managment System) le batterie possono essere utilizzate in parallelo in modo coordinato, fino a 8 unità, per i veicoli che richiedono una maggiore autonomia o potenza. Queste soluzioni sviluppate per la mobilità urbana hanno trovato impiego anche per settori collaterali, dove Dell’Orto ha voluto portare un approccio automotive quali: il mondo Industrial, quello Agricolo, della Logistica e dell’Energy storage.