Dainese, a Eicma la protezione del futuro: tutte le novità al Salone

E ancora il nuovo AGV K7, il casco sport touring integrale che ridefinisce l'equilibrio perfetto tra prestazioni e comfort, sicurezza e versatilità. Infatti K7 è il perfetto mix tra sportività e turismo, portato al massimo dell'evoluzione. Studiato per adattarsi perfettamente a ogni stile di guida, da quella comoda sport tourer, a quella impegnata fra le trafficate strade cittadine fino alla posizione sportiva, in carena. Il nuovo casco della gamma AGV è stato disegnato per soddisfare le esigenze dei motociclisti sportivi in cerca di massime prestazioni: progettato in galleria del vento, il design di K7 offre massima stabilità ad alta velocità, ideale sia per la guida sportiva che per quella turistica. Il comfort è senza pari grazie agli interni premium e guanciali intercambiabili, ma anche a un innovativo sistema di ventilazione brevettato e all'ampio campo visivo. Il visierino parasole aggiunge un ulteriore livello di praticità, rendendo K7 il casco perfetto per i motociclisti tourer che cercano versatilità e comodità alla guida. Questo casco racchiude il meglio delle caratteristiche del mondo sportivo e del touring, per affrontare qualsiasi sfida su due ruote. Testato per la performance, progettato per esplorare il mondo.