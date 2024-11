Il casco di Niki Lauda esposto a Eicma, Dainese porta la leggenda al Salone

Il casco, visibilmente danneggiato dall’incendio divampato durante l’incidente, racconta la straordinaria forza del pilota austriaco, che tornò a correre appena 42 giorni più tardi. La sua iconica livrea rossa, con il nome di Lauda impresso in bianco, non rappresenta solo una leggenda sportiva, ma segna anche un momento cruciale nell’evoluzione della sicurezza in pista.