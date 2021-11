Eicma 2021: tutti gli eventi e le aree speciali

MOTOLIVE

Il giovedì di Eicma si tinge di nuovi colori. L’arena MotoLive accoglie giovedì 25 novembre One More Lap, l’attesissimo evento organizzato da Yamaha in collaborazione con Eicma per celebrare Valentino Rossi e la loro storia insieme. Un’occasione unica e spettacolare per rendere omaggio ancora una volta a Valentino Rossi, ripercorrendo insieme a lui i momenti cruciali, ma anche gli aneddoti e le curiosità dietro a questi 16 anni di sfide e successi. L’iniziativa di Yamaha rappresenta inoltre il battesimo del pilota di Tavullia in Eicma. “Il dottore” arriva alla 78^ Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote per ricevere l’abbraccio del pubblico in un’occasione unica e destinata a diventare un momento memorabile per il nove volte Campione del Mondo e per Eicma. E–BIKE

Il comparto dei veicoli elettrici per la micromobilità urbana sta acquisendo sempre maggiore interesse sul panorama nazionale e internazionale. Un settore che nel 2020 ha subito una trasformazione e una crescita esponenziale in risposta alle nuove esigenze del momento, al desiderio di privilegiare maggiormente modalità di spostamento alternativo e soprattutto capace di soddisfare le necessità di ogni genere, dagli spostamenti quotidiani in ambito urbano al desiderio di esplorare in massima libertà paesaggi e bellezze naturali. La mobilità a pedalata elettrica, realtà consolidata a livello mondiale, sta registrando un incremento importante delle vendite al punto che alcuni esperti internazionali mostrano scenari di mercato molto interessanti nei prossimi anni. Ad Eicma, oltre alle novità che riguardano la mobilità a pedalata elettrica presenti in tutto il perimetro espositivo, all’universo E-Bike è dedicata un’area ancora più estesa rispetto alle edizioni passate con la presenza dei principali protagonisti dell’industria di riferimento italiana e internazionale. TEMPORARY BIKERS SHOP

L’area shopping più attesa dagli amanti delle due ruote, giunta alla sua 7° edizione, si ripresenta con una formula consolidata che riscuote sempre più successo. L’evento, che sa generare in soli sei giorni visibilità e attrazione, verrà ospitato in uno dei più importanti padiglioni di Eicma. Un momento unico che permetterà a tutti i negozianti e concessionari di pubblicizzare la propria attività, di raggiungere un pubblico numeroso e off­rire una nuova esperienza di acquisto. Gli appassionati che visiteranno i padiglioni di Eicma, potranno scegliere e comperare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto dei migliori brand per viaggiare sicuri e con stile. START UP E INNOVATION

Un’opportunità unica per le realtà nascenti che si a­ffacciano al mondo delle due ruote, alla mobilità del futuro e al comparto del trasporto pubblico e privato. In un momento storico, dove il settore motoristico è in costante fermento, l’evoluzione tecnologica tiene il passo con la trasformazione della mobilità e con il cambiamento degli stili di vita, Eicma scommette sui nuovi startupper e sull’innovazione. In un’area dedicata verrà dato spazio alle idee, alle soluzioni, alla tecnologia e ai nuovi prototipi in grado di rispondere al cambiamento e alle nuove esigenze.