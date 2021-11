Eicma 2021, MV Agusta presenta il Lucky Explorer Project

PIÙ DI UN PROGETTO

La Casa di Schiranna lancia l'iniziativa dai molteplici risvolti indirizzata agli appassionati di rally e off-road

A Eicma 2021 c'è spazio anche per sognare la Parigi-Dakar e i grandi rally africani, con un'iniziativa messa in campo da MV Agusta per diffondere la storia e la cultura della Casa. Da Schiranna è stato infatti presentato il Lucky Explorer Project, un progetto ambizioso animato dallo spirito di avventura e di libertà da sempre cardine dell'azienda. Sui social e non solo verranno infatti rivissuti sogni di orizzonti infiniti e scenari mozzafiato tipici dei rally, attraverso storie di uomini, motori, sudori, sabbia e distese roventi raccontate anche attraverso un blog dedicato all'interno del sito che guiderà i visitatori alla scoperta dell'eredità indimenticata di Schiranna e dei suoi legami con la terra d'Africa.

Lo scopo, ha fatto sapere MV Agusta, è di riunire attorno ai temi del progetto una community di appassionati, invitandoli a partecipare in prima persona. A tal proposito è stata creata una sezione del sito dedicata ai Lucky Explorer ambassadors che avranno accesso a contenuti speciali e preview esclusive, potranno invitare i loro amici a partecipare alla community e riceveranno regolarmente tutti gli aggiornamenti sui prodotti oltre ad avere la facoltà di iniziare thread di conversazione sul forum Lucky Explorer.

Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A., ha dichiarato: “Questo è un progetto davvero molto speciale. Il concept Lucky Explorer non si limita alle sole moto, ma è la porta d’accesso a un intero mondo fatto di emozioni, memorie, valori. È un modo di affrontare la vita e viverla pienamente. Un ritorno atteso da tempo per tutti i fan del Made-in-Schiranna, ma anche un salto nel futuro: non importa dove ci porterà la vita, noi sappiamo da dove veniamo!”. In occasione dell'Eicma saranno ufficialmente presentate presso lo stand M48 – padiglione 22 i nuovi modelli adventure, e svelate altre importanti novità riguardo al progetto Lucky Explorer.

In un’arena competitiva sempre più affollata, i nuovi modelli 5.5 e 9.5 propongono un approccio concreto e allo stesso tempo suggestivo, incentrato sull’efficacia di guida e sul fascino stilistico, oltre che su soluzioni tecniche all’avanguardia. I due nuovi modelli 5.5 e 9.5 rappresentano l’interpretazione contemporanea del mito delle grandi corse nel deserto, che a partire dalla metà degli anni Ottanta hanno segnato l’immaginario dello sport motociclistico, imponendosi tra gli appassionati alla continua ricerca di nuove, emozionanti avventure.