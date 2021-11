Eicma 2021, l'eleganza italiana di V-Ita Group al servizio della mobilità sostenibile

LE NOVITà

E.bike e monopattini in cinque brand che celebrano l'eccellenza del nostro paese

Innovazione, talento eleganza. Sono i punti di forza di V-Ita Group S.p.a, azienda 100% italiana di micromobilità elettrica, protagonista di Eicma 2021. Nata nel 2019, in soli due anni ha lanciato 5 brand: VITA, ICON.E, THE ONE, SPILLO e SMART.E. Nel 2020 ha venduto 27mila veicoli tra e.bike e monopattini e per il 2021 è prevista un’ulteriore crescita del volume complessivo: numeri che premiano la direzione intrapresa dal marchio che interpreta la bici elettrica come “oggetto del desierio”, specchio di un gusto raffinato e moderno, della ricerca dell’eleganza e dell’esclusività, di uno stile di vita rispettoso dell’ambiente con zero emissioni e nessuna forma di inquinamento acustico. Eicma 2021, i nuovi modelli di V-Ita Group ufficio-stampa

"La customizzazione del prodotto è quello che fa di una e-bike non una semplice commodity, ma un mezzo 'cool', alla stregua di un’auto di lusso", dichiara il CEO, Carlo Parente.

V-Ita Group lo sa, tanto che per il 2022 la sfida è lanciare una linea di bici ancora più esclusiva, non presente a catalogo e in vendita solo online, personalizzabile attraverso un configuratore dove scegliere dotazioni, materiali, colore (fino a 116mila combinazioni), affinché non esista un mezzo uguale all’altro.

Ma questo non è il solo sogno che V-Ita Group sta accarezzando nell’immediato futuro, come racconta Parente: "Stiamo investendo per aprire nuovi siti produttivi nel Sud Italia e siamo alla costante ricerca di nuove risorse, operai specializzati, figure per lo sviluppo commerciale per rafforzare l’export che, in Italia, rappresenta ancora l’anello debole nella catena di espansione del nostro mercato".

Affinché il consumatore si abitui e si avvicini all’uso della mobilità elettrica c’è bisogno che tutta la rete di infrastrutture sia 'human designed'. "I privati possono fare molto a riguardo – spiegano dal quartier generale dell’azienda -. Ci crediamo così tanto che insieme ad alcuni partner stiamo creando nuovi hub di interscambio per la mobilità dell’ultimo miglio. Installeremo a breve oltre 300 nuovi hub, nei parcheggi di ferrovie, in centro città e ovunque ci sia l’esigenza, dove il cittadino potrà parcheggiare la propria auto elettrica, e scegliere se proseguire il viaggio a bordo di una nostra bike oppure di uno scooter elettrico".

IL BRAND ICON.E

Spirito moderno e dinamico, carattere avventuroso e anticonformista. Sono queste le caratteristiche di ICON.E, il brand di V-Ita Group che introduce il nuovo concetto di suv-bike. Ogni prodotto ICON.E si distingue per il design accattivante, amato dai più giovani come dall’uomo che desidera anticipare le tendenze del mercato e guarda con attenzione alle nuove proposte in materia di mobilità sostenibile.

IL BRAND SPILLO

Lanciato nel 2020, venduto in tutto il mondo, questo monopattino elettrico è la più alta espressione di mobilità sostenibile. Dedicato agli appassionati della mobilità urban, giovane e disinvolto, Spillo è destinato a chiunque abbia una personalità moderna e dinamica. È disponibile nelle versioni BASE, PRO, KIDS, XL e XL PRO.

IL BRAND V-ITA

Personalità provocatrice, elegante e sofisticata. Un laboratorio di espressioni stilistiche nuove, che giocano con una infinita combinazione di colori mutevoli e cangianti. Con il suo approccio innovativo, questo luxury brand è l’avamposto del design più ricercato che ne fa un nuovo status symbol. Della gamma V-ITA fanno parte le esclusive, V1 E-VOLUTION, V1 SMART+ e la VITA EVO EXPO DUBAI, un’edizione limitata in vendita presso il Padiglione Italia ad Expo Dubai 2020.

THE ONE

Un brand destinato a nuove generazioni e per chi è giovane di spirito. The ONE è una linea easy e dai prezzi accessibili che propone una mobilità elettrica e sostenibile al passo con il ritmo veloce della realtà a cui si ispira e sempre fedele alla qualità e al design ricercato che fanno parte del DNA del Gruppo.

SMART-E

È il primo e-scooter che coniuga raffinatezza e design al comfort di guida. La qualità dei materiali, la purezza delle linee, l’intramontabile eleganza e l’estrema cura dei dettagli, uniti ad un costo accessibile, rendono Smart-e ideale per una generazione giovane, dinamica ed energica.