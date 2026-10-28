Da Torino 2006 alle ATP Finals: la storia dell'Inalpi Arena

Dal ghiaccio olimpico al cemento dei campioni del tennis, passando per concerti e spettacoli internazionali. La storia dell’Inalpi Arena attraversa vent’anni di grandi eventi e racconta la trasformazione di Torino in una città capace di valorizzare l’eredità dei Giochi invernali del 2006. Nato per ospitare l’hockey, il palazzetto è diventato uno dei principali luoghi dello sport e dell’intrattenimento in Italia.