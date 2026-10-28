TENNIS

Da Torino 2006 alle ATP Finals: la storia dell'Inalpi Arena

Dai Giochi Olimpici Invernali ospitati nel 2006, fino al Torneo dei Maestri con le vittorie di Sinner

28 Ott 2026 - 10:01
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Dal ghiaccio olimpico al cemento dei campioni del tennis, passando per concerti e spettacoli internazionali. La storia dell’Inalpi Arena attraversa vent’anni di grandi eventi e racconta la trasformazione di Torino in una città capace di valorizzare l’eredità dei Giochi invernali del 2006. Nato per ospitare l’hockey, il palazzetto è diventato uno dei principali luoghi dello sport e dell’intrattenimento in Italia.

Progettato dagli architetti Arata Isozaki e Pier Paolo Maggiora, l’impianto sorge nel quartiere Santa Rita, accanto allo Stadio Olimpico. L’inaugurazione risale al 13 dicembre 2005, con un’amichevole di hockey tra Italia e Canada. Poche settimane dopo arrivano le Olimpiadi: il PalaOlimpico ospita le sfide dei tornei maschile e femminile, comprese le fasi decisive per l’assegnazione delle medaglie. 

La struttura viene pensata fin dall’origine per vivere oltre l’appuntamento olimpico. Il rivestimento in acciaio e vetro ne definisce l’identità architettonica, mentre le tribune mobili e retrattili permettono di modificare gli spazi secondo le esigenze. Una flessibilità che consente di alternare competizioni, concerti e convention, con una capienza che nelle configurazioni più ampie supera i 15mila spettatori. 

Conosciuto anche come PalaIsozaki, dal 2014 l’impianto assume il nome di Pala Alpitour. Nel 2022 ospita l’Eurovision Song Contest, presentato da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika: un’altra occasione di visibilità mondiale per Torino. L’11 gennaio 2024 viene annunciato il passaggio all’attuale denominazione di Inalpi Arena, grazie all’accordo quinquennale tra Parcolimpico e l’azienda lattiero-casearia piemontese. 

Intanto, dal 2021, il palazzetto è la casa delle ATP Finals. Alexander Zverev conquista la prima edizione torinese, seguito dai due successi di Novak Djokovic. Poi arriva Jannik Sinner, finalista nel 2023 e campione nel 2024 e nel 2025. Il boato del pubblico accompagna così un nuovo capitolo dell’arena: costruita per il ghiaccio, diventata il teatro dei trionfi azzurri nel torneo dei Maestri.

Albo d'oro Atp Finals: tutti i vincitori e i record dei Maestri

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© italyphotopress | Stan Smith (1970)
© italyphotopress | Stan Smith (1970)
© italyphotopress | Stan Smith (1970)

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