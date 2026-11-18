Non c'è svolta nelle Nitto Atp Finals per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ormai ad un passo dall'eliminazione nel torneo riservato al doppio. Gli azzurri, che erano reduci dal ko al debutto contro Zeballos e Granollers, vengono infatti nuovamente sconfitti nel secondo match dal britannico Neal Skupski e dallo statunitense Christian Harrison (6-3, 6-4). Il match che sulla carta doveva rivelarsi più semplice per i nostri portacolori si rivela un'autentica partita a scacchi nel primo set, con dei continui botta e risposta. La coppia rivale si porta sul 4-3 e spezza definitivamente l'equilibrio nell'ottavo gioco, col break che vale il 5-3 e l'opportunità di chiudere le ostilità col proprio turno di battuta. Harrison e Skupski la sfruttano, chiudendo sul 6-3 e portandosi in vantaggio, alzando così la pressione sulla coppia italiana. Nel secondo set Bolelli e Vavassori abbozzano una reazione, ma la storia si ripete col break incassato nel quinto gioco. Gli azzurri scivolano sul 4-2 e provano a reagire, accorciando in due occasioni le distanze prima di arrendersi definitivamente. Skupski e Harrison si sbloccano così nelle Nitto Atp Finals, chiudendo i giochi in 1h07': 6-3, 6-4 il punteggio. Contro Krawietz/Puetz, Bolelli e Vavassori cercheranno una vittoria che potrebbe valere più per l'onore, che per le speranze di qualificazione nel gruppo Woodforde.