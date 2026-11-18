Non ingranano Simone Bolelli ed Andrea Vavassori alle Nitto Atp Finals 2026 di Torino. Gli azzurri, nel match di doppio tra le coppie sconfitte durante la prima giornata del Gruppo Mark Woodforde che ha aperto il programma sul Campo Centrale dell'Inalpi Arena, hanno perso in due set (6-3 6-4 ) e senza procurarsi alcuna palla break dopo poco più di un'ora di contesa contro lo statunitense Christian Harrison ed il britannico Neal Skupski, teste di serie numero due e campioni in carica sia degli Australian Open sia degli US Open. Seconda sconfitta di fila per il binomio tricolore, dunque, dopo quella rimediata nell'incontro inaugurale contro l'iberico Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos e qualificazione per le semifinali ormai quasi del tutto compromessa.