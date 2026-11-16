Tennis, Atp Finals: Bolelli e Vavassori ko all’esordio: vincono Zeballos e Granollers 6-4, 6-4

L’avvio del secondo set è invece opposto a quello del primo: nei primi 4 turni di battuta, infatti, la coppia in risposta non riesce a ottenere neanche un 15. Il quinto è però quello decisivo: con Simone Bolelli al servizio sale in cattedra Horacio Zeballos. L’argentino prima ottiene un gran vincente col dritto mancino, poi sul deciding point del 40-40 (non ci sono vantaggi nel doppio) risponde molto bene di rovescio e porta all’errore l’azzurro, errore che consegna il break agli avversari. Nel prosieguo del secondo set Bolelli e Vavassori non hanno di fatto più chance per recuperare e, di fronte a uno show di Zeballos – autore di un altro punto meraviglioso, questa volta con il rovescio – incappano in una sconfitta all’esordio: termina 6-4, 6-4 per la coppia più esperta del tabellone.