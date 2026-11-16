Tennis, Atp Finals: Bolelli e Vavassori ko all’esordio: vincono Zeballos e Granollers 6-4, 6-4

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La seconda giornata di Nitto Atp Finals si apre con la vittoria di Granollers e Zeballos per 6-4, 6-4 contro Bolelli e Vavassori. Nel terzo game del primo parziale Simone perde il servizio, consegnando di fatto il vantaggio decisivo agli avversari, che chiudono 6-4. Nel secondo set è ancora Bolelli a consegnare il break, questa volta nel quinto game: gli azzurri non riescono più a recuperare e si chiude di nuovo sul 6-4.
LA PARTITA
Si apre con una sconfitta di Bolelli e Vavassori la seconda giornata delle Nitto Atp Finals all’Inalpi Arena di Torino. La prima partita del gruppo Woodforde del torneo di doppio inizia in modo insolito: gli azzurri perdono infatti il servizio due volte consecutive e, nonostante un break immediato con Zeballos alla battuta, sono costretti sin da subito a inseguire. Il primo set prosegue poi in modo equilibrato, con entrambe le coppie che sistemano i problemi al servizio, senza concedere più alcuna palla break, ma la coppia numero 3 del tabellone – forte del vantaggio ottenuto nel terzo game e di un ottimo Granollers soprattutto a rete – riesce a chiudere 6-4 con un rovescio di Bolelli che termina lungo fuori dal campo.
L’avvio del secondo set è invece opposto a quello del primo: nei primi 4 turni di battuta, infatti, la coppia in risposta non riesce a ottenere neanche un 15. Il quinto è però quello decisivo: con Simone Bolelli al servizio sale in cattedra Horacio Zeballos. L’argentino prima ottiene un gran vincente col dritto mancino, poi sul deciding point del 40-40 (non ci sono vantaggi nel doppio) risponde molto bene di rovescio e porta all’errore l’azzurro, errore che consegna il break agli avversari. Nel prosieguo del secondo set Bolelli e Vavassori non hanno di fatto più chance per recuperare e, di fronte a uno show di Zeballos – autore di un altro punto meraviglioso, questa volta con il rovescio – incappano in una sconfitta all’esordio: termina 6-4, 6-4 per la coppia più esperta del tabellone.