Carlos Alcaraz torna in finale alle Nitto Atp Finals di Torino e lo fa battendo Ben Shelton in rimonta 3-6 6-3 7-6(1). È un avvio molto complicato per il murciano, che nel secondo game - il primo al servizio per lui - subisce subito un break, consolidato poi da Shelton che va sul 3-0. Tanti errori per il sette volte campione Slam, che sia con il dritto sia con il rovescio fatica a trovare le giuste misure. Continua ad avere tante difficoltà Alcaraz, che con il passare dei minuti si innervosisce e non riesce mai a impensierire l’avversario al servizio. Nel settimo gioco ecco le prime chance per il classe 2003, ma Shelton è bravo ad annullarle e mantenere il break di vantaggio. Break che risulta decisivo, dal momento che lo statunitense grazie a un ace di seconda chiude il primo set 6-3.