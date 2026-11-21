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Alcaraz parte male, soffre, ma la recupera in extremis e domina il tie-break del terzo e decisivo set: Shelton battuto 3-6 6-3 7-6(1). Lo spagnolo fatica in avvio, subisce un early break e il primo parziale va all’americano. Punteggio speculare nel secondo, dove il murciano riesce a ritrovare almeno in parte il suo tennis. Nel terzo set regna l’equilibrio, fino al tie-break, dominato da Alcaraz che bissa la finale a Torino.
Carlos Alcaraz torna in finale alle Nitto Atp Finals di Torino e lo fa battendo Ben Shelton in rimonta 3-6 6-3 7-6(1). È un avvio molto complicato per il murciano, che nel secondo game - il primo al servizio per lui - subisce subito un break, consolidato poi da Shelton che va sul 3-0. Tanti errori per il sette volte campione Slam, che sia con il dritto sia con il rovescio fatica a trovare le giuste misure. Continua ad avere tante difficoltà Alcaraz, che con il passare dei minuti si innervosisce e non riesce mai a impensierire l’avversario al servizio. Nel settimo gioco ecco le prime chance per il classe 2003, ma Shelton è bravo ad annullarle e mantenere il break di vantaggio. Break che risulta decisivo, dal momento che lo statunitense grazie a un ace di seconda chiude il primo set 6-3.
Nel secondo set Alcaraz trova una maggiore continuità al servizio, ma l’americano è una macchina, trova aces a ripetizione e una grande percentuale di prime in campo. Il calo però arriva nell’ottavo gioco, dove gli errori in battuta sono tanti: lo spagnolo si guadagna due palle break, e sulla seconda di Shelton ecco che riesce anche a strappargli il servizio. Nel game conclusivo l’ex numero 1 al mondo è perfetto, e l’affanno della prima ora di gioco è solo un lontano ricordo: anche il secondo set termina 6-3, questa volta per lo spagnolo.
Nel terzo set regna l’equilibrio, e il settimo game con Shelton al servizio è spettacolare: entrambi esibiscono il meglio del proprio repertorio, con l’americano che riesce a respingere gli attacchi del murciano. Si va così al tie-break decisivo, dove è Alcaraz-show. Lo spagnolo concede solo un punto (ace) all’avversario e con un colpo più bello dell’altro chiude 7-1. Seconda finale consecutiva per il numero 3 al mondo, che cercherà di alzare per la prima volta in carriera le Nitto Atp Finals.