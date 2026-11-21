Carlos Alcaraz non fa sconti. Dopo aver dominato il Gruppo Ivan Lendl con tre vittorie e soltanto 15 game persi, lo spagnolo ha trionfato (questa volta in rimonta) anche nella prima semifinale delle Nitto Atp Finals 2026 di Torino. Nulla da fare per il mancino a stelle e strisce Ben Shelton, costretto ad alzare bandiera bianca dopo una battaglia senza esclusione di colpi durata due ore con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(1). Per il ventitreenne murciano si tratta della seconda finale consecutiva nel Torneo dei Maestri (evento che ancora mai è riuscito a vincere nella propria carriera) dopo quella raggiunta nel 2025 e persa nell’arco di due parziali molto combattuti contro l’azzurro Jannik Sinner.