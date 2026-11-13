Bolelli e Vavassori: "Vogliamo vincere le Finals e daremo il massimo"

"Vogliamo vincere le Finals, questo è il nostro obiettivo e daremo il massimo fino all'ultima palla e ci godremo il qui e ora, perché non bisogna dare per scontato essere qui". Questo l'obiettivo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, alla loro terza partecipazione alle Atp Finals di Torino. "Siamo carichi - dice Bolelli alla presentazione di Casa Tennis e Casa Gusto - ci stiamo allenando da parecchi giorni a Torino, abbiamo voglia di fare bene. È un grande obiettivo per noi essere qui e daremo tutto in campo". Sul sorteggio di ieri per la fase a gironi, Bolelli sottolinea che nel torneo "sono tutte coppie molto forti, sapevamo che di facile non c'era niente. Le conosciamo, abbiamo giocato contro tutte e l'obiettivo immediato è arrivare preparati per lunedì alla prima partita". Una partita che li vedrà di fronte alla coppia Granollers-Zeballos. "L'ultima volta che abbiamo giocato con loro - ricorda Vavassori - abbiamo vinto a Roma una partita pazzesca di 3 set durissima e l'anno scorso qui abbiamo vinto contro di loro. È importante partire con il piede giusto". La strategia, quando si affrontano coppie che si conoscono bene, contro cui si è giocato spesso, spiegano, è "essere il più imprevedibili possibile, fare anche delle giocate che non si aspettano", dice Andrea. "Cercheremo di cambiare sempre qualcosa - conclude Simone - di migliorare sempre il nostro gioco, perché quello che fa la differenza è il dettaglio, per essere il più imprevedibili possibile".