Atp Finals: Zverev-Jodar su Canale5 il 15 novembre dalle 14

Di seguito i due gironi che quest'anno sono intitolati a John McEnroe e Ivan Lendl. Girone John McEnroe: Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils, Rafael Jodar. Girone Ivan Lendl: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe. Sabato 14 novembre, su Italia 1, dopo SportMediaset delle ore 13.00, lo 'Speciale Nitto Atp Finals', con la presentazione dei giocatori e l'analisi delle sfide più attese. E alle ore 15.45, sempre su Italia 1 il 'Grand Opening Show': Max Giusti presenta il concerto di Achille Lauro. Durante il torneo, Chiara Icardi condurrà 'Nitto Atp Finals Live', lo studio di approfondimento in onda prima e dopo le partite. Con lei ospiti ed esperti pronti a commentare i risultati degli incontri e i momenti decisivi come, tra gli altri, i tennisti Lorenzo Sonego e Roberta Vinci, l'opinionista di Supertennis Diego Nargiso, l'allenatore Alessandro Petrone e Max Giusti, grande appassionato di tennis. A seguire da vicino i protagonisti del torneo saranno gli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice, con contributi e retroscena direttamente da Torino. La copertura giornalistica sarà curata dalla redazione sportiva Mediaset, coordinata a Torino da Lucia Blini ed Enrico De Santis.