Atp Finals 2026, 'Music Break' pronti a tornare protagonisti a Torino: artisti, programma e calendario

Se ad aprire la manifestazione sarà Achille Lauro, protagonista del Grand Opening Show di giovedì 12 novembre alle ore 21.00 (giornata in cui si terrà il tanto atteso sorteggio dei due gironi) e la chiusura sarà affidata al maestro Andrea Bocelli, atteso per il Pre-Final Show di domenica 22 novembre, nel mezzo, sul cemento indoor del Campo Centrale dell'impianto del capoluogo piemontese si alterneranno sette grandi protagonisti della musica italiana: Nek, Baby K, Noemi, Zero Assoluto, Francesco Renga, Fiorella Mannoia e Levante. Tennis, musica e tanto intrattenimento: una ricetta vincente che continua a consolidarsi e che terrà banco per tutto l'arco della settimana, con i nomi più illustri a dividersi la scena.