Atp Finals 2026, 'Music Break' pronti a tornare protagonisti a Torino: artisti, programma e calendario

Le ATP Finals 2026 tornano ad arricchirsi ulteriormente. Dal 15 al 21 novembre, infatti, nella pausa tra il doppio ed il match di singolare della sessione serale andranno in scena i ‘Music Break’, i momenti di stacco musicale che faranno da accompagnamento al grande tennis internazionale all’Inalpi Arena di Torino, sede per la sesta edizione consecutiva del torneo di fine stagione che riunisce al proprio interno i migliori otto giocatori di quest'annata agonistica.
Se ad aprire la manifestazione sarà Achille Lauro, protagonista del Grand Opening Show di giovedì 12 novembre alle ore 21.00 (giornata in cui si terrà il tanto atteso sorteggio dei due gironi) e la chiusura sarà affidata al maestro Andrea Bocelli, atteso per il Pre-Final Show di domenica 22 novembre, nel mezzo, sul cemento indoor del Campo Centrale dell'impianto del capoluogo piemontese si alterneranno sette grandi protagonisti della musica italiana: Nek, Baby K, Noemi, Zero Assoluto, Francesco Renga, Fiorella Mannoia e Levante. Tennis, musica e tanto intrattenimento: una ricetta vincente che continua a consolidarsi e che terrà banco per tutto l'arco della settimana, con i nomi più illustri a dividersi la scena.
MUSIC BREAK: IL CALENDARIO COMPLETO
Giovedì 12 novembre - Grand Opening Show - ACHILLE LAURO
Domenica 15 novembre - Music Break - NEK
Lunedì 16 novembre - Music Break - BABY K
Martedì 17 novembre - Music Break – NOEMI
Mercoledì 18 novembre - Music Break - ZERO ASSOLUTO
Giovedì 19 novembre - Music Break - FRANCESCO RENGA
Venerdì 20 novembre - Music Break - FIORELLA MANNOIA
Sabato 21 novembre - Music Break - LEVANTE
Domenica 22 novembre - Pre Final Show - ANDREA BOCELLI