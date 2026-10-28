ATP Finals: i risultati degli italiani negli ultimi anni

Albo d'oro Atp Finals: tutti i vincitori e i record dei Maestri
© italyphotopress | Stan Smith (1970)
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Dalla prima vittoria di Matteo Berrettini ai due titoli consecutivi di Jannik Sinner: il percorso degli italiani alle ATP Finals racconta la crescita del tennis azzurro. Il torneo di fine stagione, riservato agli otto migliori singolaristi e alle otto migliori coppie, è diventato un appuntamento ricco di soddisfazioni per il pubblico di casa.
Nel 2019, a Londra, Berrettini firma un primo risultato storico: battendo Dominic Thiem diventa il primo italiano a vincere un incontro nella manifestazione. Il romano chiude il girone con un successo e due sconfitte, contro Novak Djokovic e Roger Federer, senza raggiungere le semifinali. È però un segnale importante, prima del trasferimento del torneo a Torino nel 2021.
La svolta arriva con Sinner. Nel 2023 l’altoatesino raggiunge la finale, traguardo mai centrato prima da un italiano, ma si arrende a Djokovic con un doppio 6-3. Dodici mesi dopo completa l’opera: cinque vittorie in cinque partite, nessun set perso e successo su Taylor Fritz nell’ultimo atto, per 6-4 6-4. È il primo campione italiano nella storia delle Finals e il primo vincitore senza cedere un parziale dai tempi di Ivan Lendl nel 1986.
Nel 2025 arriva il bis: Sinner supera Carlos Alcaraz per 7-6(4) 7-5 e conquista il secondo titolo consecutivo. L’edizione conferma anche la profondità del movimento azzurro. Lorenzo Musetti debutta nel torneo, batte Alex de Minaur ma viene eliminato nel girone dopo le sconfitte contro Fritz e Alcaraz. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono la semifinale, fermati per 6-4 6-3 dai futuri campioni Harri Heliovaara e Henry Patten.
Un patrimonio di risultati che accompagna l’attesa per l’edizione 2026, in programma dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino. Le ATP Finals si vedranno anche su Sport Mediaset: l’accordo acquisito dal gruppo prevede otto incontri in chiaro, con copertura streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity. Un’altra vetrina per un torneo che negli ultimi anni ha assunto colori sempre più azzurri.
© italyphotopress | Stan Smith (1970)
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