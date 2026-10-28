ATP Finals: i risultati degli italiani negli ultimi anni

Nel 2025 arriva il bis: Sinner supera Carlos Alcaraz per 7-6(4) 7-5 e conquista il secondo titolo consecutivo. L’edizione conferma anche la profondità del movimento azzurro. Lorenzo Musetti debutta nel torneo, batte Alex de Minaur ma viene eliminato nel girone dopo le sconfitte contro Fritz e Alcaraz. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono la semifinale, fermati per 6-4 6-3 dai futuri campioni Harri Heliovaara e Henry Patten.