Grande afflusso di pubblico in questi giorni all'Inalpi Arena di Torino per le Atp Finals, il torneo dei 'maestri' che chiude la stagione del tennis mondiale. Nonostante l'assenza di Jannik Sinner, detentore del titolo e campione di casa, restano pochi biglietti disponibili sia per assistere alle sessioni del round robin - da oggi a venerdì - sia per semifinali e finali. In particolare si va verso il 'tutto esaurito' - ci sono ancora una cinquantina di tagliandi disponibili, a partire da oltre 1.000 euro l'uno - per la finalissima di domenica prossima (oltre 13.500 posti l'attuale capienza). Secondo quanto si legge sui social è elevata la richiesta di biglietti, inoltre, per le partite di Flavio Cobolli, unico azzurro in gara nel singolare, che scenderà nuovamente in campo domani sera contro lo statunitense Frances Tiafoe. Numerosi sono anche gli ingressi al 'Fan Village' che offre anche la possibilità di osservare i giocatori in allenamento.