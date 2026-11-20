"Torino sempre meglio, le Finals sempre meglio, sia dal punto di vista di esperienza degli appassionati ma anche della qualità del gioco. Secondo me il dato più importante è che anche con la mancanza di un campione come Sinner in casa lo stadio è pieno e l'atmosfera è incredibile, quindi il prodotto è forte. Il tennis piace e gli italiani hanno risposto benissimo". Lo ha detto il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi a margine della conferenza stampa finale delle Atp Finals. "Finals a Torino ancora a lungo? Continuiamo a ragionare sempre ogni anno per cercare di migliorare, l'anno prossimo ovviamente saremo qui ma continuiamo sempre a discutere per cercare di avere opzioni migliori. Non abbiamo ancora deciso al momento", ha aggiunto soffermandosi poi sul format del torneo. "A me personalmente questo formato piace molto, funziona perché hai i migliori otto giocatori e vuoi vederli uno contro l'altro. Il formato round round robin se lo porti nel tour non funzione ma per me qui funziona sempre - ha evidenziato nel corso della conferenza - Non stiamo spendendo del tempo per cambiare un formato che sta funzionando molto bene - ha concluso - Unire l'evento con le Wta Finals? Se né parlato tanto, io non sono assolutamente contrario, anzi, sono un grande fan del prodotto 'combined'".