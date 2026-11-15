Atp Finals: entusiasmo a Torino per il via al torneo dei 'maestri'

L'attesa è finita, le Atp Finals di Torino sono ufficialmente cominciate. Con la sfida di doppio fra i campioni in carica e prime teste di serie, Harri Heliovaara e Henry Patten, e la coppia brasiliana Orlando Luz e Rafael Matos, reduci da due titoli Masters 1000 consecutivi, a Montreal e Cincinnati, si apre la sesta edizione torinese del torneo di fine stagione, la prima del secondo ciclo sotto la Mole. Il big match della giornata è il primo singolare, che vedrà scendere in campo alle 14 il numero uno al mondo, Alex Zverev, già vincitore di due Finals di cui una proprio a Torino, e lo spagnola Rafael Jodar, al suo debutto. Zverev e Jodar sono due dei soli cinque giocatori ad aver conquistato la qualificazione sia alle Next Gen Atp Finals sia alle Nitto Atp Finals in due anni consecutivi Le altre partite in programma sono le sfide fra Marcelo Arevalo-Mate Pavic e la coppia francese Theo Arribage-Albano Olivetti, e il singolo serale fra la terza testa di serie Ben Shelton, alla sua seconda prova a Torino, e il debuttante Arthur Fils. Al di là degli aspetti tecnici e prettamente sportivi, la cifra di oggi è l'entusiasmo del pubblico che fin dalla mattina ha iniziato ad affollare l'Inalpi Arena e il Fan Village. Ma il tennis si respira in tutta la città, che negli ultimi anni ha imparato a vestirsi coi colori delle Finals, fra eventi diffusi, momenti di spettacolo, videomapping, piatti e dolci a tema per vivere a 360 gradi i 10 giorni del torneo.