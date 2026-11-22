"Siccome i bilanci si fanno pluriennali, io la quota per sostenere le Atp Finals l'ho già messa a bilancio fino al 2030. E sono molto fiducioso". La conferenza stampa conclusiva del torneo dei maestri, è l'occasione anche per il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, per ricordare il sostegno alla manifestazione e ribadire la volontà di continuare a ospitarla a Torino per tutti e 5 gli anni del secondo ciclo. Facendo riferimento al bilancio di questa edizione tracciato dal presidente Fitp, Cirio sottolinea: "I numeri ci danno dei ritorni enormi e attestano l'interesse generale della manifestazione. Possiamo dire che ormai è un evento talmente forte che sopravvive anche all'assenza del suo campione. E questo è importante per guardare avanti, e guardare avanti a lungo". Cirio ha poi dichiarato la disponibilità della Regione a un "intervento diretto suppletivo per portare lo sport in modo strutturale nelle scuole, la Regione pronta anche a fare uno sforzo ulteriore".