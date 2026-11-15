Atp Finals: Ben Shelton nuovo record, servizio a 239 km/h

15 Nov 2026 - 22:29
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Ancora un record per Ben Shelton di velocità al servizio. Nel terzo set della sfida con Arthur Fils alle Atp Finals di Torino lo statunitense ha fatto registrare in battuta la velocità di 239 chilometri orari, una delle più alte di sempre al torneo dei 'Maestri'. L'anno scorso, durante la partita a Torino con Felix Auger Aliassime, aveva raggiunto i 235 km/h. Il record di velocità al servizio nel 2025 è stato realizzato dal francese Giovanni Mpeshi Perricard: 246 km/h nel giugno 2025 a Wimbledon contro Taylor Fritz.

Atp Finals 2026, le immagini della sfida tra Shelton e Fils

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