Atp Finals: allenamenti aperti al pubblico, oggi Cobolli con Alcaraz sul Centrale

Lo spettacolo nello spettacolo. I campioni del tennis sono attesi a Torino per le Atp Finals e gli appassionati avranno l'occasione di vederli da vicino. Da oggi, 11 novembre, fino alla fine del torneo, i tifosi hanno l'opportunità di seguire gli allenamenti dei protagonisti delle Nitto ATP Finals, di scoprire i segreti dei migliori giocatori al mondo. Oggi i tifosi potranno assistere ad allenamenti di altissimo livello acquistando anche i biglietti per il Campo Centrale dove dalle 10 sono protagonisti in ordine Rafael Jodar, Alexander Zverev e poi, soprattutto, Flavio Cobolli insieme a Carlos Alcaraz. Giovedì 12 novembre, aperti al pubblico anche gli allenamenti sul Centrale. Da oggi i tifosi possono acquistare i biglietti anche per gli allenamenti sul Centrale. Tra i big che si allenano sul campo che ospiterà gli incontri anche Alexander Zverev, Ben Shelton, Flavio Cobolli.