Atp Finals 2026: Bolelli e Vavassori sorteggiati con le teste di serie n. 2

12 Nov 2026 - 13:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Bolelli-Vavassori alle Atp Finals 2025 © italyphotopress

Bolelli-Vavassori alle Atp Finals 2025 © italyphotopress

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sorteggiati nel gruppo Mark Woodforde delle Atp Finals 2026 di Torino. I due azzurri, teste di serie numero 5, dovranno sfidare le teste di serie numero 2 Christian Harrison e Neal Skupski, i numeri 3 Marcel Granollers e Horacio Zeballos e i numeri 7 Kevin Krawietz e Tim Puetz.

I gruppi del doppio delle Atp Finals 2026
Gruppo Mark Woodforde: Harrison-Skupski, Granollers-Zeballos, Bolelli-Vavassori, Krawetz-Puetz
Gruppo Todd Woodbridge: Heliovaara-Patten, Arevalo-Pavic, Arribage-Olivetti, Luz-Matos

Notizie del giorno
Vedi tutti
mogli
16:14
Un amore... di Finals: "giocano" anche fidanzate e mogli
16:00
Tennis: United Cup, Italia a Perth con Cobolli e Cocciaretto contro Canada e Danimarca
Jesus Owono
16:00
Andorra in campo dopo la tragedia de Miguel: "Deciderà Owono se e quando tornare"
15:58
F1, Antonelli commendatore dell'Ordine Equestre di Sant'Agata a San Marino
15:56
Binaghi: "Incasso biglietti Atp Finals superiore del 19% rispetto al 2025"