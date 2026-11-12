Atp Finals 2026: Bolelli e Vavassori sorteggiati con le teste di serie n. 2

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sorteggiati nel gruppo Mark Woodforde delle Atp Finals 2026 di Torino. I due azzurri, teste di serie numero 5, dovranno sfidare le teste di serie numero 2 Christian Harrison e Neal Skupski, i numeri 3 Marcel Granollers e Horacio Zeballos e i numeri 7 Kevin Krawietz e Tim Puetz.
I gruppi del doppio delle Atp Finals 2026
Gruppo Mark Woodforde: Harrison-Skupski, Granollers-Zeballos, Bolelli-Vavassori, Krawetz-Puetz
Gruppo Todd Woodbridge: Heliovaara-Patten, Arevalo-Pavic, Arribage-Olivetti, Luz-Matos