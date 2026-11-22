"È stata una settimana stupenda, non poteva finire in un modo migliore di questo. Sono felice di tutto quello che ho fatto in questi giorni con il mio team, nonostante qualche difficoltà e qualche problema fisico. Per me sollevare questo trofeo è un qualcosa di molto speciale e che inseguivo da molto tempo". Così Carlos Alcaraz festeggia il primo trionfo in carriera alle Nitto Atp Finals 2026. Lo spagnolo conquista l'ultimo big title che gli mancava battendo Alexander Zverev nell'ultimo atto del torneo dei Maestri. "Complimenti a Zverev per la stagione che ha fatto. Ha lavorato duro e ha vinto due Slam, sono contento per lui, il suo team e la sua famiglia. Voglio ringraziare il mio team che mi ha spinto a fare meglio giorno dopo giorno. Ho apprezzato molto il supporto e la passione del pubblico italiano, che mi ha sostenuto sin dal primo giorno", aggiunge Alcaraz, che diventa il più giovane di sempre (23 anni e 6 mesi) a vincere tutti e quattro gli Slam e le Atp Finals.