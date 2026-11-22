"È stata una settimana stupenda, non poteva finire in un modo migliore di questo. Sono felice di tutto quello che ho fatto in questi giorni con il mio team, nonostante qualche difficoltà e qualche problema fisico. Per me sollevare questo trofeo è un qualcosa di molto speciale e che inseguivo da molto tempo". Così Carlos Alcaraz festeggia il primo trionfo in carriera alle Nitto Atp Finals 2026. Lo spagnolo conquista l'ultimo big title che gli mancava battendo Alexander Zverev nell'ultimo atto del torneo dei Maestri. "Complimenti a Zverev per la stagione che ha fatto. Ha lavorato duro e ha vinto due Slam, sono contento per lui, il suo team e la sua famiglia. Voglio ringraziare il mio team che mi ha spinto a fare meglio giorno dopo giorno. Ho apprezzato molto il supporto e la passione del pubblico italiano, che mi ha sostenuto sin dal primo giorno", aggiunge Alcaraz, che diventa il più giovane di sempre (23 anni e 6 mesi) a vincere tutti e quattro gli Slam e le Atp Finals.
"Zverev numero 1? Merita di esserlo e il numero uno del mondo lo determinano le classifiche. Sapevo che sarei tornato a vincere partite dopo l'infortunio, non sapevo i tempi per tornare a vincere i tornei, ma ero consapevole che si trattava solo di riprendere ritmo in campo", aggiunge il 23enne di Murcia. Sulla presenza in Coppa Davis: "Sarò con i ragazzi settimana prossima. Domani andrò a Bologna, penso potrà essere una bella settimana per noi".
Grande lavoro anche di Samuel Lopez, che ha preso in mano le redini del team dopo l'addio di Juan Carlos Ferrero: "Sono davvero felice e molto orgoglioso del lavoro che Samuel ha svolto durante tutto l'anno, insieme a mio fratello e anche ad Alvaro. Entrambi hanno fatto un lavoro eccellente, di cui, a dire il vero, vado molto fiero. Abbiamo iniziato la stagione alla grande, vincendo in Australia e a Doha, poi l'infortunio ci ha messo in difficoltà ma siamo stati bravi a reagire".
Zverev ko a testa alta
"Complimenti a Carlos. La mia stagione è iniziata giocando contro di lui ed è finita anche contro di lui, è un giocatore incredibile ed è un onore giocare contro di lui. Ringrazio il mio team che mi ha aiutato a recuperare fisicamente nelle ultime settimane, ero arrivato un po' stanco dopo le tante partite giocate. Un grazie anche al pubblico, amo giocare in Italia e davanti ai tifosi italiani", le dichiarazioni di Zverev, che non riesce a vincere il terzo titolo stagionale, dopo i successi al Roland Garros e allo Us Open.
Infine, una battuta: "Carlos, sei una leggenda del nostro sport a soli 23 anni. Se dovessi ritirarti domani, andrebbe già bene così. Se l'anno prossimo fate un po' peggio (parlando allo staff di Alcaraz, ndr), per me è meglio".