Alcaraz rimonta ed è il primo finalista: piegato un grande Shelton al tie-break decisivo
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"È stata una grande battaglia. Contro Shelton sono sempre partite molto complicate. Ho iniziato un pochino nervoso, sentivo la pressione di questo match, ma tutte le sfide che gioco contro Ben mi aiutano a capire come migliorare. Sono contento di aver giocato molto meglio e soprattutto un tie-break fantastico". Sono queste le prime impressioni di un euforico Carlos Alcaraz, finalista per il secondo anno consecutivo alle Nitto Atp Finals 2026 di Torino. Lo spagnolo, nella prima semifinale di giornata, ha sconfitto in rimonta per 3-6 6-3 7-6(1) lo statunitense Ben Shelton ed ora attende di conoscere il nome del proprio avversario (uno tra il tedesco Alexander Zverev oppure il russo Daniil Medvedev), contro cui cercherà di conquistare per la prima volta in carriera il prestigioso Torneo dei Maestri. "Quest'evento è molto importante per me quest'anno - ha continuato il ventitreenne murciano nell'intervista in campo post-partita -. Adesso devo pensare solamente a recuperare fisicamente e parlare con il mio team per capire come arrivare in finale al meglio".
L'analisi di Alcaraz è proseguita anche nella successiva conferenza stampa: "Oggi semplicemente ci ho provato fino in fondo. Non ho pensato alla mia condizione fisica. Mi sentivo bene e, se avessi perso, sarebbe stato assolutamente giusto così. Penso che in quei momenti, come nel tie-break del terzo set, quando è questione di vita o di morte, non cerco di fare niente di diverso. Cerco semplicemente di giocare un buon tennis, di non lasciare che il momento influenzi il mio gioco o me stesso, di rimanere calmo, di essere rilassato e di fare quello che devo fare. Tutto qui. Se sbaglio, se perdo, ma sento di aver fatto le cose giuste, esco dal campo contento e orgoglioso di me. Quindi non si trattava di essere nervoso per quel momento, ma semplicemente di accettarlo, di godermi il fatto di giocare in quel momento, in una situazione di pressione. E, partendo da lì, cercare di fare in campo ciò che senti di riuscire a fare bene".
Sul problema alla coscia sinistra accusato nel secondo match di round robin contro Medvedev e che gli ha fatto temere addirittura di doversi ritirare dalle Nitto Atp Finals salvo poi effettuare una risonanza che ha dato esito positivo: "Beh, me ne sto occupando. Quella di oggi è stata una prova davvero importante per me, per capire a che punto sono e in quali condizioni mi trovo. Dal punto di vista fisico, penso sia andata molto bene. Mi sento benissimo, mi muovo con intensità. Probabilmente non mi sono spinto al limite, non ho portato me stesso al massimo. Se non avessi avuto questo problema alla gamba, probabilmente avrei potuto muovermi in modo un po’ diverso, forse anche con maggiore intensità. L'amore del pubblico italiano? Beh, anche quando gioco contro Sinner, ovviamente qui in Italia, sento che non è tutto lo stadio a tifare contro di me, e questo è già un passo avanti. Ma sì, ogni volta che vengo qui mi sento davvero amato. È incredibile l'energia che ricevo durante ogni allenamento e ogni partita. Ho ottenuto risultati davvero importanti nei tornei ogni volta che sono venuto in Italia, non solo a livello ATP, ma anche nei tornei juniores, nell'Under 14 e così via. Ogni volta che sono venuto qui ho sempre avuto molto successo, e questo dimostra quanto mi senta bene in Italia".
In conferenza stampa ha riconosciuto i meriti dell'avversario anche Shelton: "Penso che Carlos abbia fatto un ottimo lavoro nel terzo set con il servizio. Mi ha messo in difficoltà tantissimo con la sua battuta. Ha piazzato la palla nei punti giusti con grande precisione. Ha vinto una percentuale davvero, davvero alta di punti con la prima di servizio e, inoltre, ha avuto una percentuale molto alta di prime in campo. Questo mette molta pressione, soprattutto quando affronti un giocatore che ha così tante qualità come lui, che sa fare bene praticamente tutto in ogni aspetto del gioco e che, in più, serve in quel modo. Penso che ci siano tantissime cose su cui poter migliorare in vista del prossimo anno. Allo stesso tempo, ci sono anche molti aspetti positivi da cui ripartire, considerando i progressi che ho fatto quest’anno".
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