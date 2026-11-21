Sul problema alla coscia sinistra accusato nel secondo match di round robin contro Medvedev e che gli ha fatto temere addirittura di doversi ritirare dalle Nitto Atp Finals salvo poi effettuare una risonanza che ha dato esito positivo: "Beh, me ne sto occupando. Quella di oggi è stata una prova davvero importante per me, per capire a che punto sono e in quali condizioni mi trovo. Dal punto di vista fisico, penso sia andata molto bene. Mi sento benissimo, mi muovo con intensità. Probabilmente non mi sono spinto al limite, non ho portato me stesso al massimo. Se non avessi avuto questo problema alla gamba, probabilmente avrei potuto muovermi in modo un po’ diverso, forse anche con maggiore intensità. L'amore del pubblico italiano? Beh, anche quando gioco contro Sinner, ovviamente qui in Italia, sento che non è tutto lo stadio a tifare contro di me, e questo è già un passo avanti. Ma sì, ogni volta che vengo qui mi sento davvero amato. È incredibile l'energia che ricevo durante ogni allenamento e ogni partita. Ho ottenuto risultati davvero importanti nei tornei ogni volta che sono venuto in Italia, non solo a livello ATP, ma anche nei tornei juniores, nell'Under 14 e così via. Ogni volta che sono venuto qui ho sempre avuto molto successo, e questo dimostra quanto mi senta bene in Italia".