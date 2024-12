Lindsey Vonn torna a gareggiare dopo cinque anni per ritrovare Sofia Goggia a St. Moritz

Per questi motivi Vonn non potrà esser al via del weekend in programma a Beaver Creek dall'11 al 15 dicembre prossimi, tuttavia, qualora riuscisse a far risultato, potrebbe ritrovarsi a St.Moritz al fianco della vice-campionessa olimpica di discesa libera. Chi dovrebbe far capolino a Beaver Creek è invece Goggia che, dopo aver affrontato due operazioni e una lunga convalescenza, sembrerebbe aver sistemato il frattura scomposta della tibia destra ed esser pronta a lanciarsi.