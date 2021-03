Sci, Sofia Goggia prepara il ritorno nelle finali di Coppa del Mondo

Sofia Goggia prepara il ritorno alle gare, giusto in tempo per le finali di Coppa del Mondo previste a Lenzerheide a partire da mercoledì, cioè quarantacinque giorni dopo la rottura del piatto tibiale del ginocchio destro. L'azzurra, con un lungo post su Instagram, ha spiegato di aver pensato per la prima volta alla possibilità di un rientro prima di fine stagione lo scorso 2 marzo, dopo una telefonata col dott. Schonhuber, che l'ha seguita nella riabilitazione dopo l'intervento.