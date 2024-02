Sci, pioggia su Bansko: cancellato lo slalom maschile con Noel al comando

SCI ALPINO

© ansa Il maltempo si abbatte su Bansko e conclude anzitempo lo slalom speciale maschile di Coppa del Mondo di sci alpino. A causa dell'impraticabilità della pista gli organizzatori hanno deciso di annullare la competizione dopo che era scesa una trentina di atleti. Al comando delle operazioni si era posto il francese Clement Noel che, nonostante un'inforcata sfiorata a metà gara, ha completato la prima manche in 49"13 davanti al norvegese Timon Haugan, veloce nel tratto centrale a 27 centesimi di ritardo dal transalpino.

Terzo posto per Henrik Kristoffersen che ha cambiato marcia nella seconda parte chiudendo con 38 centesimi di distacco davanti allo svizzero Loic Meillard e all'austriaco Manuel Feller. Buona prova per l’azzurro Tommaso Sala che ha chiuso in nona posizione a 2”07 mantenendosi sui livelli dei migliori nell’abbrivio finale e lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Alex Vinatzer, decimo a 2"20 nonostante sia scattato con il pettorale numero 20. Il Circo Bianco si sposterà ora in Norvegia, a Kvitfjell, dove andrà in scena una discesa libera e un supergigante.