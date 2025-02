Sci, Mondiali: lo svizzero Meillard oro nello slalom, Gross 20° e Vinatzer fuori

Colpo di scena a Saalbach: Clement Noel spreca i 19 centesimi di vantaggio accumulati nella prima manche e cade cercando di strappare la vittoria a Loic Meillard. Lo slalom in Austria se lo aggiudica allora lo svizzero, più continuo e soprattutto capace di non commettere errori nelle due parti di gara. In mattinata, il transalpino ferma il cronometro in 59"23, mentre l'elvetico è a meno di due decimi di distacco con McGrath terzo. Una prima manche, ma in generale una giornata, che non sorride per nulla agli italiani: Stefano Gross, unico azzurro poi a concludere la prova, è quattordicesimo ma perde ulteriori posizioni nella seconda. Cadono, invece, Alex Vinatzer e Tobias Kastlunger in una ultima prova dei Mondiali da dimenticare per i nostri colori.