Sci, Mondiali: Crawford vince l'oro e beffa Kilde nel Super G

SUPER G MONDIALE

Il canadese anticipa il norvegese per appena un centesimo, terzo Pinturault. Nessun italiano in top 10

© Getty Images James Crawford vince il Super G maschile ai Mondiali di sci in corso a Courchevel Meribel. Il canadese trionfa con il tempo di 1'07"22 beffando il norvegese Aleksander Aamodt Kilde per appena un centesimo, con Alexis Pinturault, trionfatore nella combinata alpina, a completare il podio e a regalare la seconda medaglia alla Francia padrona di casa. Nessun italiano in top 10: il migliore è Mattia Casse (+1"10), con Dominik Paris out.

Emozioni a raffica nel Super G maschile ai Mondiali di sci in corso a Courchevel Meribel: a vincere è il Canada con James Crawford, che beffa la Norvegia di Aleksander Aamodt Kilde, battuto per appena un centesimo. Seconda medaglia sia per Alexis Pinturault che per la Francia padrone di casa, che si accontentano del gradino più basso del podio. I tre a medaglia scendono in pista uno dietro l'altro in un intenso alternarsi in vetta.

Il primo scossone lo dà il leader della Coppa del Mondo Marco Odermatt, ma immediatamente dopo lo svizzero tocca a Pinturault, ottavo a scendere in pista e capace di prendersi la vetta. Il nono è Kilde, che ferma il tempo in 1'07"23, ma ad aggiudicarsi la vittoria è James Crawford, decimo a disputare la prova e vincitore in 1'07"22, vale a dire un solo centesimo in meno rispetto al norvegese. L'unico a mettere in dubbio il podio, almeno inizialmente, è Marco Schwarz, che chiude però a +0"59.

Super G da dimenticare per l'Italia: nessun azzurro chiude in top 10. Il migliore è Mattia Casse, che conclude con il tempo di 1'08"32, a +1"10 da Crawford, mentre Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca accumulano un ritardo rispettivamente di +1"57 e +1"74. Dopo i primi due rilevamenti cronometrici, invece, Dominik Paris cade, fortunatamente senza conseguenze, ed è out. L'Italia resta comunque in vetta al medagliere con due ori, con Francia e Canada a quota uno.