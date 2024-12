Sci, Goggia: "Migliorata ogni giorno, ritorno è vicino"

"È' stato un periodo duro, con interventi chirurgici, tanta fisioterapia e tantissimo lavoro per rimettermi a posto. Ma sono migliorata di giorno in giorno e il momento di rientrare in gara è ormai sempre più vicino" dice la bergamasca, che si trova negli Usa addirittura dall'11 novembre scorso. Un lungo periodo di allenamento sulla neve, in prove di discesa e superG ma anche molto gigante, la disciplina per eccellenza alla base tecnica dello sci, che abitua anche all'indispensabile agilità per le curve più veloci e spesso determinanti in gare in cui lo scorrimento non è tutto.