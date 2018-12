Sci, gigante Semmering: la Brignone è solo sesta. Stecca la Shiffrin, vince la Vlhova

28/12/2018

Solo sesto posto per Federica Brignone nel gigante femminile di Semmering di Coppa del mondo. L'azzurra ha disputato due buone manche, ma non è riuscita a incidere e si è dovuta accontentare di mantenere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. La Shiffrin, infatti, dopo il miglior tempo della prima manche, ha chiuso al quinto posto.



Vittoria a sorpresa per la svloccava Petra Vlhova alla prima gioia in carriera tra le porte larghe. Secondo posto per la tedesca Rebensburg, mentre la Worley ha chiuso il podio. Nella top ten anche l'azzurra Marta Bassino, decima.