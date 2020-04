Sci, Federica Brignone: "Sogno ancora difficile da raccontare"

Federica Brignone è intervenuta durante il Tg di Sportmediaset mostrando in diretta la Coppa del Mondo generale femminile di sci alpino ("Pesa 7,5kg! Devo ancora decidere dove metterla con le altre due di Gigante e Combinata Alpina"): "Per me è un sogno realizzato ed è ancora difficile raccontarne l'emozione". Poi una curiosità: "In questo periodo di quarantena mi alleno sempre e ho in programma di seguire un corso di ballo on-line".