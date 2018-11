Sci, Elena Fanchini cade in allenamento: frattura del perone prossimale

20/11/2018

Non c'è pace per Elena Fanchini. Tornata in squadra dopo aver sconfitto il tumore che l'aveva colpita all'inizio del 2018, la sciatrice azzurra è caduta in allenamento a Copper Mountain, procurandosi la frattura di un dito e un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro con frattura del perone prossimale. Un infortunio che la costringerà a rientrare in Italia per essere valutata dalla Commissione Medica FISI e sottoporsi a ulteriori accertamenti.