Sci, discesa Kvitfjell: Mayer vince, ma Kilde vola in classifica generale  

SCI

Sulle nevi amiche di Kvitfjell arriva un secondo posto per Aleksander Aamodt Kilde, beffato da Matthias Mayer che si aggiudica la Discesa per appena 14 centesimi. Completa il podio il veterano Carlo Janka. A +2.61 e fuori dai punti Alexis Pinturault, che perde terreno in classifica generale dal norvegese. Coppa di specialità invece già aritmeticamente di Beat Feuz. Primo italiano Mattia Casse, 13° a +1.32. Solo a +2.53 Emanuele Buzzi.

Splende il sole in Norvegia, e splende sulla classifica della Coppa del Mondo di Aleksander Aamodt Kilde, che dopo aver subito il sorpasso di Alexis Pinturault a Hinterstoder si prende un secondo posto che potrebbe valere tantissimo. In una specialità che non rappresenta certamente il suo forte, infatti, il francese finisce fuori dalla top 30, staccatissimo dai primi, permettendo al suo rivale di prendersi 80 dei 150 punti che gli servono per prendersi l'iride. E Kilde può anche storcere il naso, perché la sua giornata poteva rivelarsi addirittura migliore: la vittoria davanti al pubblico di casa sfuma infatti per appena 14 centesimi, quelli che bastano a Matthias Mayer per piazzarglisi davanti. Gara da applausi, quella dell'austriaco: la sua discesa è infatti perfetta, dall'inizio alla fine, a differenza di un Kilde che guadagna nel ripido ciò che in qualche modo aveva perso nel piano iniziale. Ma, dati i distacchi, stiamo davvero parlando di dettagli.

Bello e importante il podio di Carlo Janka, il secondo della stagione dopo quello di Lake Louise: una gran bella soddisfazione per lo svizzero, che nel 2010 vinceva oro olimpico e Coppa del Mondo e che non vince una gara iridata dal 2016. Ma che certo non ha dimenticato come si fa a incantare sugli sci. Alle sue spalle anche Beat Feuz, ormai certo di aver vinto la Coppa di specialità dopo la cancellazione delle prove di Cortina d'Ampezzo. Riguardo agli Azzurri, il primo è Mattia Casse che chiude 13° a +1.32 dal vincitore, limitando i danni nella seconda parte di gara. Più in difficoltà Emanuele Buzzi, già in grande ritardo sin dal primo intermedio e solo 36° al traguardo con un distacco di +2.53 da Mayer (con la soddisfazione, però, di aver chiuso precedendo un certo Pinturault). Matteo Marsaglia è invece 21°, a +1.76.