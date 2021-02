Sci, De Aliprandini: "Sfatato un tabù, il podio era diventato un peso" 

Piange di gioia al traguardo. Un'emozione indescrivibile per Luca De Aliprandini che con l'argento al Mondiale in gigante festeggia anche il primo podio della sua carriera, a 30 anni: “È incredibile! Anche nella prima manche non mi sentivo benissimo, eppure sono andato molto veloce. La neve era più segnata, è stata una gara tosta. Pinturault ha spinto molto e ha sbagliato. È un sogno vincere la medaglia nel Mondiale in casa a Cortina. Quasi non riuscivo a stare in piedi. Il lavoro ha pagato”.

Vedi anche