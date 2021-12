Sci, Coppa del Mondo: trionfa Bennett, amarezza per Paris

DISCESA UOMINI



L’azzurro perde velocità alla curva del Lago e chiude quarto: sul podio salgono Striedinger e Hintermann

La discesa della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile, è vinta da Bryce Bennett: lo statunitense, autore di un’ottima seconda parte di gara, chiude la gara in 2:02.42. Peccato per Dominik Paris: l’errore alla curva del Lago gli costa la vittoria (+0.40) e, alla fine, anche il podio. In seconda posizione, infatti, si piazza Otmar Striedinger, mentre al terzo posto c’è Niels Hintermann. Innerhofer fuori dalla top 10.

Val Gardena non fortunata per i colori azzurri. La discesa vede un Dominik Paris mangiarsi le mani al traguardo per quei 40 centesimi di troppo dalla vittoria. Il meranese fa bene sia in alto (34 centesimi di vantaggio) sia nelle curve centrali; poi però perde tanta velocità nel finale, palesando anche scarsa aggressività. La curva del Lago si rivela decisiva (in negativo) per Paris, che abbandona man mano quell’abbrivio giusto per potere trionfare. Discreta, comunque, la prova dell’altoatesino, che sta dimostrando di essere in crescita.

Per quanto riguarda gli altri italiani, è eccellente Mattia Casse: settimo, con un ritardo di soli 61 centesimi. Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia chiudono rispettivamente a 1.22 e +4.22. Il tutto in una gara dove deludono i big e che viene aggiudicata dallo statunitense Bryce Bennett, decisamente più che buono nella seconda parte della gara: 2:02.42 il tempo fatto segnare dal vincitore di oggi. 14 centesimi meglio dell’austriaco Otmar Striedinger e 32 dello svizzero Niels Hintermann, i quali completano il podio. Feuz (+0.47) e Clarey (+0.48) si piazzano alle spalle di Paris, mentre Franz, Kline, Sander chiudono la top 10.