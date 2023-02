Sci, Coppa del Mondo: slalom sorprendente a Chamonix, vince Zenhaeusern

SLALOM MASCHILE

Lo svizzero trionfa in Francia davanti al greco Ginnis, che recupera 21 posizioni. Terzo Yule, ottavo Vinatzer

© Getty Images L'ultima gara della Coppa del Mondo di sci prima della rassegna iridata di Courchevel è sorprendente. In Francia vince lo svizzero Ramon Zenhaeusern davanti ad un miracoloso Aj Ginnis: il greco recupera 21 posizioni ed è secondo davanti all'altro elvetico Daniel Yule e regala alla Grecia il primo storico podio in Coppa del mondo. Tanti big sbagliano la seconda manche: su tutti il padrone di casa Noel, primo in mattinata, e Kristoffersen. Ottavo Alex Vinatzer nonostante la nonostante la caduta nel finale.

La Coppa del Mondo di sci chiude col botto: nell'ultima gara prima della rassegna iridata di Courchevel succede di tutto. A trionfare nello slalom francese di Chamonix è Ramon Zenhaeusern: lo svizzero, secondo in mattinata, approfitta dell'inforcata del padrone di casa Clement Noel e vince con il tempo complessivo di 1'42"94 davanti alla sorpresa Aj Ginnis, addirittura ventitreesimo dopo la prima manche e capace di chiudere sul gradino intermedio del podio (+1"02), davanti all'altro elvetico Daniel Yule (+1"06) per appena 4 centesimi.

Nella prima metà di gara della mattinata, a sorridere è proprio Clement Noel, davanti a tutti con il tempo di 50"28 e un vantaggio di 15 e 17 centesimi sugli elvetici Zenhaeusern e Yule. La seconda manche, però, vede tanti big andare in difficoltà o addirittura inforcare ed uscire: è il caso di Loic Meillard e di Henrik Kristoffersen, che perde punti fondamentali per le due classifiche. L'ultimo a scendere in pista è Noel, che prima commette un errore, poi inforca nel tentativo di completare la prova. A sorridere è allora la Svizzera con Zenhaeusern e Yule, rispettivamente primo e terzo, ma il più felice di tutti a fine giornata non può non essere Aj Ginnis.

Tra gli italiani, Alex Vinatzer recupera quattro posizioni ed è ottavo con il tempo di 1'44"71: la particolarità è che l'azzurro cade negli ultimi metri, ma taglia il traguardo scivolando e rendendo dunque valida la sua prova. Appena fuori dalla top 10 Tommaso Sala, undicesimo a +2"00 da Zenhaeusern, mentre Simon Maurberger è diciannovesimo (+2"64).