Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin nella storia, vince ad Åre e supera Stenmark!  

SCI DONNE

La statunitense ottiene il secondo successo consecutivo e il record assoluto di vittorie in CdM: con 87 successi, supera lo svedese proprio a casa sua. Sul podio Holdener e Swenn Larsson

Shiffrin da leggenda: record di vittorie, superato Stenmark

















1 di 10 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Mikaela Shiffrin ce l'ha fatta, dopo una lunga cavalcata. La seconda vittoria ad Åre, in uno slalom dominato, certifica il record assoluto di vittorie in Coppa del Mondo: con 87 successi, la statunitense supera Ingemar Stenmark, che aveva agganciato ieri col successo in gigante. Uno slalom dominato, quello in terra svedese, che Shiffrin vince con 92/100 su Holdener e 95/100 su Swenn Larsson. 19a Marta Rossetti, la migliore delle italiane.

Vedi anche Sci Sofia Goggia vince la quarta Coppa del Mondo di discesa. La gara di Kvitfjell va a Lie

Il nome di Mikaela Shiffrin entra definitivamente nella storia dello sci alpino, con un record che potrà essere ancora migliorato e rimarrà per moltissimi anni. La vittoria nello slalom di Åre regala alla statunitense il secondo successo consecutivo in terra svedese, ma soprattutto consegna a Mika-Mania il primato assoluto nelle vittorie in Coppa del Mondo: con 87 successi scavalca Ingemar Stenmark, agganciato e superato proprio a casa sua, in Svezia. Slalom senza storia, quello di Åre, con Shiffrin a dominare la prima manche e controllare nella seconda: la statunitense lo vince col tempo di 1.41.77, rifilando 92/100 ad Holdener e 95/100 a Swenn Larsson. Top-10 per Moltzan, St. Germain, Duerr, Meillard, Popovic, Bucik e la 17enne Oehlund, che recupera dieci posizioni. Giornata da dimenticare per Petra Vlhova, 12a a 2"15 dopo una prima manche ricca di errori e out per un'inforcata nella seconda. Per l'Italia il 19° posto di Marta Rossetti, che recupera otto posizioni chiudendo a 3"30, e il 27° di Anita Gulli: la sua manche è stata caratterizzata da un errore grave e dalla ripartenza da zero, chiudendo così a 11"56 dalla vincitrice.



Non ci saranno italiane nello slalom delle finali di Coppa del Mondo, che si disputeranno dal 15 al 19 marzo a Soldeu (Andorra). Mikaela Shiffrin ci arriva con un solo ed unico obiettivo: la statunitense ha infatti già fatto sue la Coppa del Mondo e le coppe di specialità dello slalom e del gigante. Il suo primato in CdM si allunga ancora, con 2028 punti contro i 1025 di Vlhova e 1007 di Gut. Più del doppio dei punti rispetto alle avversarie per Shiffrin, che da oggi entra nella storia dello sci alpino e insegue un altro record: è a un solo podio dal primato al femminile di Lindsey Vonn (137). Anche qui, il record assoluto è di Stenmark (155). Un'altra sfida da completare per la dominatrice dello sci al femminile.

SHIFFRIN: "RECORD DIFFICILE DA COMPRENDERE"

"È abbastanza difficile da comprendere. Mio fratello e mia cognata sono qui e non sapevo che sarebbero venuti, questo rende tutto così speciale. La sensazione migliore è sciare nella seconda manche quando ovviamente vuoi vincere, hai un vantaggio quindi devi essere intelligente, ma io volevo essere veloce e sciare la seconda manche come la prima. Ho fatto esattamente questo ed è fantastico".

STENMARK: "PUO' ARRIVARE A 100 VITTORIE"

"Mikaela è fantastica, è una sciatrice eccezionale, che merita di battere tutti i record, anche il mio. Ha una tecnica perfetta e non ha bisogno di essere al 100% per vincere, al contrario delle rivali. Quando la vidi ai Mondiali 2019, in Svezia, dissi che la credevo capace di battere il record di Lindsey Vonn (82 vittorie in cdm) e il mio (86 successi), ma anche di arrivare a quota 100", le parole di Stenmark a L'Equipe.