Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin conquista lo slalom di Schladming

SCI

Battuta nel testa a testa finale la favorita Vlhova, che stasera conquista ufficialmente la Coppa del Mondo di specialità. Gulli è 23esima

Lo slalom di Schladming (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, va a Mikaela Shiffrin. 73esima vittoria in carriera e podio numero 116 per la statunitense. Viene costretta al secondo posto Petra Vlhova, che comunque conquista la Coppa del Mondo di slalom. In terza posizione si piazza la tedesca Lena Duerr. Tanti problemi nel finale per Anita Gulli, che si salva dall’uscita ma subisce un pesante ritardo e chiude 23esima. Getty Images

Si chiude in Austria la fase della stagione più favorevole alle specialiste delle discipline tecniche e in particolare dello slalom, il quarto nel giro di un paio di settimane, che si disputa sulla mitica pista di Schladming che sostituisce Flachau, dopo la rinuncia causa pandemia dell’altra località austriaca. E a Schladming a piangere è Mikaela Shiffrin, Grande impresa della statunitense, che dopo il Covid e l’inforcata di Kranjska Gora, torna a vincere due mesi dopo Levi e guadagna 100 punti preziosi in Coppa del Mondo. Una bella gara quella che ‘Her Majesty’ vince pennellando nelle ultime dieci porte della seconda manche, completando la rimonta con il tempo di 1:32.66. Si tratta del successo numero 47 in slalom; nessuno sciatore ha mai vinto così tanto in una sola specialità.

Petra Vlhova, la migliore della prima manche, è seconda a 15 centesimi da Shiffrin, ma comunque si aggiudica matematicamente la Coppa del Mondo di slalom con due gare di anticipo dopo avere disputato un’ottima prova. Il podio viene completato dalla tedesca Lena Duerr (+0.93). Terza con lo stesso tempo della canadese Ali Nullmeyer dopo la prima manche, Wendy Holdener prova ad attaccare per cercare il primo successo in slalom, ma inforca nella prima parte del tracciato. La migliore elvetica è allora stata Camille Rast, che chiude quarta (+1.05) centrando il suo miglior risultato in carriera. Seconda volta a punti (prima della stagione) per l’azzurra Anita Gulli, che è 23ma (+2.98) recuperando qualche posizione grazie alle uscite di quelle davanti a lei.