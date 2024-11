Sci, Coppa del Mondo: Noel detta legge anche a Gurgl e concede il bis

Forte del successo mattutino, Noel replica quindi anche nella seconda manche, vincendo così la prova di Gurgl con il tempo complessivo di 1.46.25. Il secondo posto di giornata se lo prende invece Kristoffer Jakobsen (+0.43), in grande rimonta dopo l’ottava piazza in prima manche. Atle Lie McGrath completa quindi il podio finale (+0.44). Noel riesce a sfruttare una pista che appare più veloce e che concede maggior grip nel pomeriggio, confermandosi così al vertice della graduatoria di specialità: per lui si tratta della dodicesima vittoria. Ottima prova complessiva anche per Steven Amiez (4°, +0.60), mentre l’Italia chiude lontana dal podio: Vinatzer 17° (+1.45), Kastlunger 26° (+2.33) e Gross 28° (+2.46). Dopo il podio di Levi, Meillard e Kristoffersen recuperano tante posizioni in seconda manche (la prima l’avevano chiusa 14° e 13°), ma non basta: lo svizzero termina la giornata con il 5° tempo finale (+0.61), il norvegese con il 6° (+0.70).