Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin imbattibile a Semmering, vince anche lo Slalom

SCI

L'americana conquista l'80esima vittoria in carriera, sul podio anche la connazionale Paula Moltzan e Lena Duerr

© afp Non c’è due senza tre a Semmering per Mikaela Shiffrin, che dopo i successi nelle due prove di slalom gigante sale sul gradino più alto del podio anche nello slalom speciale. La statunitense chiude la doppia manche in 1:43.26, rifilando quasi 3 decimi alla connazionale Moltzan. Terza Lena Duerr. Cinquantesima vittoria in slalom e ottantesima totale in carriera per la Shiffrin, sempre più vicina alla conquista della Coppa del Mondo.

Imbattibile Mikaela Shiffrin a Semmering: l’americana trionfa anche in Slalom e raccoglie così la terza vittoria in tre giorni sulle nevi austriache, l’ottantesima in Coppa del Mondo e cinquantesima di specialità in carriera. La ventisettenne del Colorado mette le cose in chiaro fin da subito scendendo sotto i 50’’ in prima manche. Chiude in 1:43.26 dopo aver “amministrato” una seconda manche leggermente più complessa, soprattutto in partenza. Al secondo posto l’altra statunitense Paula Moltzan che al traguardo paga poco meno di 3 decimi, dopo una seconda manche di assoluto livello. Chiude il podio la tedesca Lena Duerr, a 8 decimi dalla Shiffrin. Fuori dal podio la svedese Swenn Larsson, che chiude al quinto posto dilapidando il vantaggio accumulato nella prima manche. Male purtroppo tutte le italiane in gara, che non riescono nemmeno ad accedere alla seconda manche. La sfiora Marta Rossetti, chiudendo al 31° posto. Fuori anche Lucrezia Lorenzi (33^), Lara Della Mea (37^), Martina Peterlini (47^) e Anita Gulli (52^ e ultima dopo un brutto errore). Con questa vittoria la Shiffrin mette nel mirino il record di Lindsey Vonn (82 vittorie), oltre ad allungare in classifica generale (875 punti) e di disciplina (425 punti). Si chiude così dunque la tappa di Semmering per la Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile. Il prossimo appuntamento è previsto per il 4 e 5 gennaio a Zagabria.