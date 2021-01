Sci, Coppa del Mondo: le gare a Wengen saltano per Covid-19, si recupera a Kitzbuehel

Le gare della Coppa del mondo di sci alpino a Wengen sono state cancellate a causa del Covid-19. Lo ha comunicato la Federsci svizzera. Dopo gli allarmi per i troppi casi di infezione registrati a Wengen, la Fis aveva confermato le gare sulla base delle garanzie offerte dalle autorità sanitarie elvetiche. Nuovi casi nelle ultime ore avevano però bloccato questa mattina, in un primo momento, la trasferta degli atleti a Wengen. Adesso l'annullamento definitivo. Sono le prime gare annullate in Europa per Covid-19 in questa stagione. Si tratta di due discese e uno slalom che erano in programma da venerdi' a domenica prossimi.

Getty Images