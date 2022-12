Sci, Coppa del Mondo femminile: strepitosa Bassino, trionfa nel gigante di Sestriere

GIGANTE FEMMINILE

La piemontese rimonta dopo la prima manche e anticipa Hector e Vlhova, quarta Federica Brignone

© Getty Images Favolosa Marta Bassino a Sestriere: nel gigante valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci 2022/2023, la piemontese chiude con il tempo di 2'28"89 e trionfa davanti a Sara Hector (+0"11), e Petra Vlhova (+0"40). Ai piedi del podio resta una strepitosa Federica Brignone, che firma un ottimo 2'29"55. La giornata positiva dell'Italia si completa inoltre con l'undicesima posizione di Asja Zenere (2'31"52).

Tripudio azzurro a Sestriere: Marta Bassino torna a trionfare in Coppa del Mondo (sesto successo in carriera) grazie ad una strepitosa seconda manche, che le consente di rimontare Petra Vlhova e vincere davanti a Sara Hector, con la slovacca terza davanti ad un'altra italiana, una favolosa Federica Brignone.

La prova in mattinata, infatti, vede Vlhova davanti a tutte, ma il distacco con Bassino è di appena 7 centesimi, con Brignone settima. Proprio la 32enne, però, firma il secondo miglior tempo della seconda manche e sogna fino alla fine il podio, negato proprio all'ultima discesa di Vlhova: alla fine, è terzo posto a +0"66 da Bassino, con la slovacca a +0"40.

Bene, invece, Sara Hector, che chiude con un rotondo 2'29"00 e sfiora il successo. Uno strepitoso ultimo tratto di discesa, però, premia Marta Bassino, unica a scendere sotto il 2'29 firmando il tempo di 2'28"89. Si tratta del secondo podio stagionale in slalom gigante per Marta Bassino, ora prima nella classifica di specialità con 180 punti, 40 in più di Hector. L'Italia può gioire anche per l'undicesima posizione di Asja Zenere, a +2"63 dalla connazionale e ad in passo dalla top 10. Nella generale, Mikaela Shiffrin è in vetta con 305 punti in virtù del sesto posto di giornata, con Vlhova che insegue a 280 e Holdener a 266, con Hector quarta (247) appena due punti davanti a Sofia Goggia.