Sci, Coppa del Mondo: dominio Italia nella discesa di St. Moritz, vince Curtoni davanti a Goggia

La 31enne trionfa in 1'09"40 e anticipa la bergamasca, che però si frattura una mano. Terza Suter, bene Brignone

© Getty Images L'Italia domina la discesa di St. Moritz valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci 2022/2023. A vincere, infatti, è Elena Curtoni, che con una grande prova trionfa in 1'09"40 e batte di 29 centesimi Sofia Goggia. La bergamasca, che chiude seconda, rimedia un infortunio alla mano sinistra dopo aver colpito una porta, con conseguente frattura scomposta. Terza la svizzera Corinne Suter, bene Federica Brignone a +1"27.

Giornata agrodolce per l'Italia nella Coppa del Mondo femminile di sci. La gioia per la doppietta azzurra nella discesa di St. Moritz, con la vittoria di Elena Curtoni davanti a Sofia Goggia, fa da contraltare alla preoccupazione per le condizioni della bergamasca, che chiude seconda ma dopo aver rimediato un infortunio alla mano durante la prova. Strepitosa Elena Curtoni: seconda a disputare la prova, sfrutta al meglio una pista non ancora condizionata gravemente dalla neve e dalla nebbia e firma il miglior tempo: 1'09"40, tempo irraggiungibile per tutte.

Persino per Sofia Goggia, che chiude seconda al termine di una giornata in parte da dimenticare. La bergamasca scende in pista dopo un'interruzione per un infortunio ad uno degli addetti alla gara, poi impatta una delle porte e chiude con un ottimo 1'09"69. Le sensazioni, tuttavia, sono state subito negative considerando l'immediata fasciatura applicata alla mano. E infatti i successivi esami hanno evidenziato una frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo. Immediata la partenza per Milano per farsi operare e provare a essere in pista già per la discesa di domani. "Farò di tutto per esserci. Ho sentito immediatamente dopo l'impatto col palo che mi era successo qualcosa alla mano. All'arrivo quasi non la muovevo. Peccato perché è stata una bella gara", le sue parole.

L'Italia può comunque sorridere anche per Federica Brignone, che chiude in 1'10"67 ed è in top 10. A completare il podio è la svizzera con Corinne Suter, terza davanti alla connazionale Jasmine Flury. Sesta Mikaela Shiffrin che conquista punti importanti per la classifica generale: è ora prima a 425 punti con Holdener a 366, con Vlhova a 340. A 325 c'è invece Sofia Goggia, prima a quota 280 nella classifica di discesa (con Suter a 200).

UOMINI: CANCELLATO IL SUPERG IN VAL GARDENA

Dopo una forte nevicata, e a causa della presenza della nebbia, è stato cancellato il superG della Val Gardena, valido per la Coppa del mondo. Questo superG doveva essere la 100.a gara di Coppa del mondo nella località ladina.