Sci, Coppa del Mondo: Delago seconda in discesa sulla Saslong

18/12/2018

Grande secondo posto per Nicol Delago, che ha chiuso dietro solo a Ilka Stuhec nella discesa di Coppa del Mondo in Valgardena, sulla pista Saslong che per la prima volta ha ospitato una gara donne. La slovena ha vinto in 1'22''81 mentre l'azzurra, 22 anni e primo podio in carriera, ha chiuso in 1'22''95, terza l'austriaca Ramona Siebenhofer (1'23"32). Indietro Marsaglia (1'24"21), Curtoni (1'24"42), Fanchini (1'24"74) e Hofer (1'25"20).