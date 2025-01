Sci, Coppa del Mondo: De Aliprandini sfiora l'impresa, Odermatt vince il gigante

Arriva un altro terzo posto per lo sci alpino azzurro, questa volta al maschile. Luca De Aliprandini vive una seconda manche da sogno nello slalom gigante di Adelboden, ma la sua rimonta dalla 12a posizione (col miglior tempo di manche) si ferma al terzo posto. La vittoria va infatti a Marco Odermatt, che è il primo a superare il nostro portacolori e disputa una prova semplicemente perfetta, riuscendo a difendere buona parte del suo vantaggio. Lo svizzero chiude col tempo di 2.27.55 e risale dalla terza posizione nella prima run, sconfiggendo proprio chi guardava tutti dall'alto in basso dopo la prima discesa: Loic Meillard deve arrendersi e chiudere a 20 centesimi. Terzo De Aliprandini (+0.69), che precede l'altro elvetico Tumler (+1.14) e Zubcic (+1.46), due dei tanti sciatori che non erano riusciti a migliorare il suo tempo. Top-10 per Haugan (+1.73), Aerni (+1.86), Verdù (+2.12), Schwarz (+2.13) e Radamus (+2.38). Appena fuori dai dieci Filippo Della Vite, che partiva dalla 15a posizione e chiude all'11° posto: buona manche per lui e 2"39 di ritardo. Termina invece in 18a posizione, ex aequo col belga Maes, Alex Vinatzer (+3.35). Out Borsotti, mentre non avevano superato la prima manche Talacci e Borsotti. Odermatt domina sia la Coppa di specialità che la Coppa del Mondo, che guida con 730 punti: alle sue spalle Kristoffersen (574) e Meillard (474), Casse è 11° ed è il miglior azzurro con 212 punti.