Sci, Coppa del Mondo: Brignone ancora sul podio, è terza in SuperG davanti alla Vonn. Out Goggia

Federica Brignone non bissa il successo ottenuto nella discesa libera di St. Anton, con una prova difficile in SuperG, ma va ancora sul podio. L'azzurra scende in pista con pessime condizioni di visibilità e fatica a trovare le linee, chiudendo terza. La vincitrice è la statunitense Lauren Macuga, 22enne che trova un'ottima pista e trionfa col tempo di 1.17.51: sul podio con lei Venier (+0.68) e la valdostana (+0.92). Quarta una strepitosa Vonn, out Sofia Goggia.