Sci, continuano le cancellazioni per maltempo: annullata anche la seconda discesa di Beaver Creek

Sci alpino

Il forte vento ha costretto gli organizzatori a fermare anche la seconda gara dopo l'annullamento di venerdì

© Getty Images Maltempo vs Beaver Creek 2-0, palla al centro. Non si tratta del risultato di una partita di calcio, ma dell'esito delle due prove di Coppa del Mondo di sci alpino in programma negli Stati Uniti. Dopo l'annullamento del giorno precedente dovuto alla caduta della neve presente in pista e alla nebbia, gli organizzatori hanno dovuto arrendersi ancora una volta alle forze della natura cancellando la quarta discesa libera consecutiva.

Il forte vento presente lungo la Birds of Prey e il peggioramento delle condizioni climatiche hanno impedito a Marco Odermatt e colleghi di aprire il cancelletto per la prima volta in stagione rimandando l'appuntamento nuovamente. Complicato che si possa gareggiare nella giornata di domenica 3 dicembre quando sarebbe in programma il primo supergigante dell'anno, tuttavia le possibilità di recupero sono ormai ridotte al minimo complice l'assenza di spazi liberi nel calendario.