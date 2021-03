Sci, CdM: Noel vince lo slalom di Kranjska Gora, ‘coppetta’ a Schwarz. Vinatzer 8°  

SLALOM UOMINI

Doppietta francese sulla pista Podkoren, con il 23enne che anticipa Muffat-Jeandet. L’austriaco, 7°, conquista il successo nella coppa di specialità con una gara d’anticipo



Clement Noel vince a Kranjska Gora il penultimo slalom stagionale della Coppa del Mondo di sci. Il 23enne anticipa di 62 centesimi il connazionale Muffat-Jeandet, che regala una doppietta alla Francia. Marco Schwarz, 7°, conquista la 'coppetta' di specialità, mentre Alexis Pinturault inforca nella seconda manche e spreca un’occasione importante in chiave classifica generale. Discreta prova per Vinatzer, 8°, e Gross, 15°.

Condizioni limite portano molto spesso a una gara spettacolare: è quello che succede a Kranjska Gora, dove un’abbondante nevicata è capace di mescolare altrettanto abbondantemente le carte, in una gara che alla sua conclusione emette sentenze importanti sia dal punto di vista della classifica di specialità sia da quello della graduatoria generale. A vincere la battaglia sulla pista Podkoren, grazie a una prima manche perfetta e a una seconda di grande personalità, è il francese Clement Noel: 23 anni, nativo dei Vosgi, è alla sua ottava vittoria in carriera, seconda stagionale, tutte ottenute nello slalom speciale. 1’47”51 il tempo di Noel, che anticipa di 62 centesimi un altro francese, Victor Muffat-Jeandet, che sigilla la doppietta francese.

Completa il podio lo svizzero Ramon Zenhäusern, che però mastica amaro: il terzo posto non gli consente di guadagnare i punti necessari per mantenere viva la corsa alla coppa di specialità, vinta dunque da Marco Schwarz, cui basta il settimo posto odierno per conservare 122 punti di vantaggio, contro i 100 a disposizione del vincitore dello slalom di domenica prossima a Lenzerheide. Ancor più di Zenhäusern, a terminare la giornata con un enorme rimpianto è il leader della classifica generale, Alexis Pinturault: il francese puntava tutto su questa gara per guadagnare punti importanti su Marco Odermatt (quest’ultimo, assente oggi, ha preferito concentrarsi direttamente sulle prove finali in terra elvetica), e conserva a quattro gare dalla fine, tre delle quali favorevoli al proprio avversario, appena 31 punti di vantaggio.

Capitolo italiani: con i ritiri, nella tormentata prima manche, di Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Riccardo Tonetti e Tobias Kastlunger, le speranze azzurre sono tutte rivolte ad Alex Vinatzer e Stefano Gross. I due bolzanini, tutto sommato, possono ritenersi soddisfatti: il 21enne conclude con un buon 8° posto, migliorando di due posizioni rispetto alla mattina, il veterano conquista addirittura il miglior tempo assoluto della seconda manche, che gli permette di recuperare ben 10 posizioni e concludere al 15° posto.